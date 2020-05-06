Президент Зеленський привітав з Днем піхоти військових

Відповідне привітання оприлюднене на сайті Міністерства оборони України, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти.

“Бути піхотинцями нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає найбільший тягар випробовувань і труднощів. Саме ви першими стаєте на шляху ворога, відбиваєте його атаки та рішуче просуваєтесь назустріч небезпеці, виборюючи для нашої держави те, що належить їй по праву. І сьогодні, у день свого професійного свята, українська піхота продовжує впевнено виконувати складні завдання на лінії бойового зіткнення, дає гідну відсіч російському агресору, стримує його збройні провокації та підступні обстріли”, — наголосив Президент.

Від імені українського народу він висловив подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов’язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

“У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять! Переконаний, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави", — наголосив Глава держави.