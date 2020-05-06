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Президент Зеленський привітав з Днем піхоти військових

Президент Зеленський привітав з Днем піхоти військових
11:27 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Відповідне привітання оприлюднене на сайті Міністерства оборони України, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти. 

“Бути піхотинцями нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає найбільший тягар випробовувань і труднощів. Саме ви першими стаєте на шляху ворога, відбиваєте його атаки та рішуче просуваєтесь назустріч небезпеці, виборюючи для нашої держави те, що належить їй по праву. І сьогодні, у день свого професійного свята, українська піхота продовжує впевнено виконувати складні завдання на лінії бойового зіткнення, дає гідну відсіч російському агресору, стримує його збройні провокації та підступні обстріли”, — наголосив Президент.

Від імені українського народу він висловив подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов’язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

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“У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять! Переконаний, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави", — наголосив Глава держави.

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Володимир Зеленський, Президент України, Міністерство оборони України, День піхоти, Привітав.
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