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Коронавірус у світі: 4,7 мільйона заражених коронавірусом

Коронавірус у світі: 4,7 мільйона заражених коронавірусом
09:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Станом на ранок 17 травня у світі зареєстровано 4 721 851 випадок зараження коронавірусом, у тому числі 313 260 летальних, 1 812 164 людини одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

За добу було зареєстровано 4 841 новий випадок коронавірусу і 358 смертей.

Зазначається, що 44 827 осіб або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані.

Найбільше хворих у США - 1 507 773 особи, 90 113 інфікованих померли, одужали 339 232 особи.

В Іспанії та Росії зареєстровано 276 505 і 272 043 випадків захворювання коронавірусною хворобою відповідно.

Найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом за добу зафіксовано в Мексиці - 2 112 (всього 47 144).

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Статистика, Світ, Коронавірус, Інфіковані.
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