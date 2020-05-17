Коронавірус у світі: 4,7 мільйона заражених коронавірусом

Про це свідчать дані Worldometer.
За добу було зареєстровано 4 841 новий випадок коронавірусу і 358 смертей.
Зазначається, що 44 827 осіб або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані.
Найбільше хворих у США - 1 507 773 особи, 90 113 інфікованих померли, одужали 339 232 особи.
В Іспанії та Росії зареєстровано 276 505 і 272 043 випадків захворювання коронавірусною хворобою відповідно.
Найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом за добу зафіксовано в Мексиці - 2 112 (всього 47 144).