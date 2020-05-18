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В Україні за добу виявили 325 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу виявили 325 нових випадків коронавірусу
09:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло 325 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 18 616 людей, з них 1324 дитини та 3650 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіло 23 дитини та 81 медпрацівник, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 160 осіб.

Загалом одужало 5276 осіб, 535 випадків летальних.

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За словами Степанова, за попередню добу здійснено 5098 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 47, Рівненській - 41, а також у м. Києві - 41.

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Україна, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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