Скачать
Субота, 23.05.2020
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Леся Цуренко: Ми з Карʼюсом не зійшлися характерами

Леся Цуренко: Ми з Карʼюсом не зійшлися характерами
13:27 Сьогодні Телеграф Укринформ

Українська тенісистка Леся Цуренко повідомила про завершення співпраці з естонським фахівцем Сільвером Карʼюсом.

За словами Лесі, спортсменка і тренер не зійшлися характерами, інформує BTU. 

"З Сільвером Кар'юсом я закінчила співпрацю, - заявила Цуренко. - Зовсім не зійшлися характерами. Хто мене нині тренує? Ніхто, але можна сказати, що мама Марти (Костюк. - Ред.). Вона веде тренування".

Нагадаємо, що Сільвер Кар'юс приєднався до команди Лесі Цуренко перед початком сезону-2020.

Осака за рік заробила 37 млн доларів

"Чи будуть зіграні Ролан Гаррос або US Open? Ми віримо й чекаємо. З приводу того, коли відновиться сезон і чи відновиться він, ми можемо лище сподіватися, чекати, тренуватися і знову чекати", - додала тенісистка.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Леся Цуренко, Спорт, Характер, Тенис, Кар'юс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
02 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
03 У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
04 Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
05 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся