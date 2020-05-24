В Україні немає різкого зниження захворюваності на COVID-19

В Україні не спостерігається різке зниження захворюваності на COVID-19, упродовж місяця кількість нових випадків щодня коливається у межах 350-550 хворих.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 24 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В нас немає різкого зниження захворюваності по COVID-19. Ми бачимо, що протягом місяця ми коливаємось в одних і тих же рамках - від 350 до 550 захворюваності кожен день", - підкреслив він.

Міністр також допустив, що українці ще тривалий час користуватимуться елементарними засобами захисту, дотримуватимуться соціальної дистанції.

Крім того, Степанов наголосив на важливості дотримання рекомендацій МОЗ щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби.

"Якщо ви дотримуєтесь наших рекомендацій, які розроблені фахівцями, то ризик зараження, інфікування COVID-19, суттєво знижується", - сказав міністр.

Він наголосив, що якщо не сприймати рекомендації МОЗ і не дотримуватися їх, то починається "гра в рулетку: захворієш ти або не захворієш".

Також Степанов нагадав, що МОЗ розробило рекомендації для пасажирів та працівників метрополітену щодо умов роботи у сучасній ситуації.

"Для пасажирів – це, перш за все, користування засобами індивідуального захисту - маски, респіратори. Це дотримування соціальної дистанції, це рекомендація і прохання - якщо є ознаки респіраторної хвороби, клінічні симптоми - не користуватися метро", - сказав міністр.

Він додав, що працівники метро також мають користуватися засобами індивідуального захисту, проходити обов’язковий термоскринінг, дезінфікувати вагони, станції та дотримуватися інших рекомендацій від МОЗ.

Як повідомлялося, карантинні заходи, запроваджені в Україні з 12 березня через коронавірусну хворобу COVID-19, продовжено до 22 червня. При цьому Кабмін ухвалив рішення про перехід на адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Всього буде 5 етапів послаблення карантину. Із 22 травня в Україні впроваджується другий етап, в рамках якого, зокрема, передбачено запуск роботи громадського і внутрішньообласного транспорту, відкриття дитячих садочків.

Із 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (групові заняття не більше, ніж 10 осіб), будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту. Із 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.