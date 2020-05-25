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У студмістечку в Переяславі виявили спалах коронавірусу

У студмістечку в Переяславі виявили спалах коронавірусу
11:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Мешканцю гуртожитку зробили спочатку швидкий, а потім ПЛР-тест, які показали наявність коронавірусної інфекції.

У Переяславі у гуртожитку, що розміщений на території студмістечка, виявили хворого на COVID-19. У гуртожитку мешкають 165 осіб. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме - у місті Переяславі. Він розташований на території студмістечка, де на сьогодні мешкає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували внаслідок побутової політравми", - сказав Василь Володін.

"Вже описане коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати суворі заходи про ізоляцію цього гуртожитку", - додав Василь Володін.

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Нагадаємо, у трьох гуртожитках на Київщині, де зафіксували спалахи COVID-19, одужали всі хворі.

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Переяслав, Коронавірус, Covid-19, Спалах, Студмістечко.
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