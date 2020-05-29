Безвіз України з ЄС не постраждає через COVID-19

Про це під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму заявила заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з питань політики розширення.

Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом і надалі буде працювати, пандемія COVID-19 жодним чином не вплине на цей процес.

“Немає жодного зв’язку між безвізовим режимом та пандемією. Отже, не хвилюйтеся... Звичайно, є певні обмеження щодо пересування і в межах Шенгенської зони, і Європейського Союзу, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв’язок між режимом безвізу та пандемією”, — зазначила Матернова.

Представник Єврокомісії нагадала, що запровадження безвізу було пов’язане з певними умовами щодо реформ, зокрема, у галузі верховенства права.

Нагадаємо, раніше міністр заордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що як тільки обмеження на подорожі у країнах світу, з якими Україна має угоду про безвізовий режим, будуть зняті — українці зможуть знову подорожувати туди без візових обмежень.