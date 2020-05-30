Федерер – найбільш високооплачуваний спортсмен року за версією Forbes

Перший тенісист в історії престижного рейтингу.

Тенісист Роджер Федерер став найбільш високооплачуваним спортсменом року за версією видання Forbes.

Швейцарець заробив 106,3 мільйона доларів без вирахування податків – на мільйон більше, ніж форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

Роджер – перший тенісист на вершині рейтингу за 30-річну історію його ведення. Більшу частину грошей – 100 мільйонів доларів – він отримав зі спонсорських контрактів з дюжиною різних брендів.

Третє і четверте місця – за нинішнім і колишнім форвардами Барселони Ліонелем Мессі і Неймар відповідно.

Зірки НБА ЛеБрон Джеймс, Стівен Каррі і Кевін Дюрант розташувалися слідом на п’ятій, шостій і сьомій позиціях відповідно.

Роджер Федерер (106,3 млн доларів)

Кріштіану Роналду (105 млн доларів)

Ліонель Мессі (104 млн доларів)

Неймар (95,5 млн доларів)

ЛеБрон Джеймс (88,2 млн доларів)

Стефен Каррі (74,4 млн доларів)

Кевін Дюрант (63,9 млн доларів)

Тайгер Вудс (62,3 млн доларів)

Кірк Казінс (60,5 млн доларів)

Карсон Вентц (59,1 млн доларів)

Тайсон Фьюрі (57 млн доларів)

Расселл Уэстбрук (56 млн доларів)

Льюіс Хэмілтон (54 млн доларів)

Рорі Макілрой (52 млн доларів)

Джаред Гофф (49 млн доларів)

Конор Макгрегор (48 млн доларів)

Джеймс Харден (47,8 млн доларів)

Янніс Адетокумбо (47,6 млн доларів)

Энтоні Джошуа (47 млн доларів)

Деонтей Уайлдер (46,5 млн доларів)

Нагадаємо, раніше Наомі Осака стала найбільш високооплачуваною спортсменкою в історії. У першій сотні вона займає 29–е місце з річним доходом в 37,4 мільйона доларів.