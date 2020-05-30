Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила шість мільйонів

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 6 мільйонів, померло від спричиненої новою інфекцією хвороби майже 367 тисяч людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок 30 травня становить 6 034 666, з них 366 896 летальних, одужало 2 661 257 людей.

Найбільше інфікованих у США - 1 793 530 осіб, з них померли 104 542.

У Бразилії коронавірусом заразилося 468 338 людей, з них не вижили 27 944.

Росія на третьому місці за кількістю інфікованих - за даними Worldometer, у країні таких налічується 387 623 особи, померло 4374.

В Іспанії зафіксовано 285 644 випадки зараження, з них 27 121 летальний.

У Великій Британії загальна кількість інфікованих сягнула 271 222-ох, з них 38 161 людина померла.

В Італії коронавірусом заразилося 232 248 людей, померло 33 229 осіб.

За даними МОЗ України, станом на 30 травня в країні 23 204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.