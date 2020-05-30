Скачать
Субота, 30.05.2020
В українській армії - 20 нових випадків коронавірусу
В українській армії - 20 нових випадків коронавірусу
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила шість мільйонів
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила шість мільйонів
Федерер – найбільш високооплачуваний спортсмен року за версією Forbes
Федерер – найбільш високооплачуваний спортсмен року за версією Forbes
Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"
Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила шість мільйонів

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила шість мільйонів
09:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 6 мільйонів, померло від спричиненої новою інфекцією хвороби майже 367 тисяч людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок 30 травня становить 6 034 666, з них 366 896 летальних, одужало 2 661 257 людей.

Найбільше інфікованих у США - 1 793 530 осіб, з них померли 104 542.

У Бразилії коронавірусом заразилося 468 338 людей, з них не вижили 27 944.

Росія на третьому місці за кількістю інфікованих - за даними Worldometer, у країні таких налічується 387 623 особи, померло 4374.

Алжир відкликає посла з Франції

В Іспанії зафіксовано 285 644 випадки зараження, з них 27 121 летальний.

У Великій Британії загальна кількість інфікованих сягнула 271 222-ох, з них 38 161 людина померла.

В Італії коронавірусом заразилося 232 248 людей, померло 33 229 осіб.

За даними МОЗ України, станом на 30 травня в країні 23 204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Норвезький футбольний клуб через крадіжки розірвав контракт із гравцем
02 У світі уже понад 6 мільйонів випадків заражень на коронавірус
03 Ф’юрі: "Вирублю Джошуа за два-три раунди"
04 Кличко планує балотуватися на посаду мера Києва
05 У Центральній Азії кількість заражень на коронавірус досягла 19 тис. 303
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко планує балотуватися на посаду мера Києва
Кличко планує балотуватися на посаду мера Києва
У Києві за добу виявили понад півсотні нових хворих на Covid-19
У Києві за добу виявили понад півсотні нових хворих на Covid-19
В Україні за добу дещо знизилась кількість нових хворих на Covid-19
В Україні за добу дещо знизилась кількість нових хворих на Covid-19
Де подивитися онлайн-трансляцію запуску корабля SpaceX Crew Dragon (Відео)
Де подивитися онлайн-трансляцію запуску корабля SpaceX Crew Dragon (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся