В Індії "голуба-шпигуна" три роки протримали у в'язниці

Власником голуба виявився рибак з Пакистану.

Правоохоронці Індії звільнили з трирічного ув'язнення голуба, якого підозрювали в шпигунстві на Пакистан. Про це пише Toronto Sun.

Повідомляється, що у 2016 році правоохоронці спіймали птицю і виявили на її лапі бирку з цифрами. У поліції вирішили, що номер є кодом для бойовиків із Пакистану.

Однак власником голуба виявився рибак з Пакистану, який пояснив, що цифри на бирці є всього лише номером його телефону. А ось сам голуб брав участь у пташиній гонці, але якимось чином потрапив в Індію.

"Це просто безневинний птах", - стверджував чоловік.

В індійській поліції чоловікові не повірили, і птах три роки просидів у в'язниці, поки проходило розслідування.

28 травня голуба звільнили, так як не вдалося виявити докази шпигунства. Але куди вирушив голуб після звільнення - невідомо.

Як повідомляв УНІАН, у Канберрі (Австралія) голуб періодично крав штучні квіти з військового меморіалу і будував з них гніздо.