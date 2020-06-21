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Від COVID-19 в Бразилії загинуло понад 50 тисяч людей

Від COVID-19 в Бразилії загинуло понад 50 тисяч людей
10:40 Сьогодні Телеграф Укринформ
Бразилія продовжує займати другу позицію в антирейтингу захворюваності COVID-19.

Станом на ранок 21 червня в Бразилії кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 1 070 139.

Про це свідчать дані Worldometer.

Бразилія залишається другою в антирейтингу країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу, яка перевищила мільйон і складає тепер 1 70 139, зокрема - 50 058 загиблих і 543 186 тих, хто видужав.

У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

19 червня країна побила власний рекорд по добовій захворюваності, в цей день в Бразилії зафіксували понад 55 тисяч випадків коронавірусу.

Станом на ранок 21 червня у світі зареєстровано 8 922 073 випадки коронавірусу, зокрема 466 817 летальних випадків і 4 743 658 випадків одужання.

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Все по темі:

Бразилия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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