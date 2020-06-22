Правильна підготовка до онлайн-співбесіди

Сучасні умови диктують нові правила, і це стосується усіх сфер нашого життя, у тому числі під час пошуку роботи. Чи могли ми уявити якихось п'ять років тому, що на інтерв'ю з потенційним роботодавцем, з яким ви перебуваєте в одному місті, можна вирушити не до офісу, а... до своєї кімнати? Звичайно, ні, інформує Ukr.Media.

Проте одна з основних проблем під час онлайн-співбесіди — люди не завжди ставляться до ситуації серйозно. Наша підсвідомість каже: "Ти ж вдома, навіщо якось готуватися, все одно нікуди йти не треба!" І у підсумку зустріч у Мережі минає зовсім не так, як нам би того хотілося. Сьогодні ми розповімо, як саме слід опанувати себе і підвищити свої шанси на отримання посади мрії, не виходячи з домівки.

Зовнішній вигляд

Так, ви проходите співбесіду вдома, однак головне слово, на яке треба звернути увагу, саме "співбесіда". Подумайте, яким чином ви вирушили б на те ж саме інтерв'ю, але лише в офлайні. Обов'язково змініть домашній одяг на сорочку або блузку, при цьому не ігноруйте низ — можливо, вам доведеться встати з-за комп'ютера і ви маєте бути впевнені, що ваш співрозмовник не спантеличиться вашим зовнішнім виглядом. Що стосується макіяжу, то не потрібно робити занадто яскраві акценти, досить пропрацювати шкіру і зробити легкий макіяж очей. Те ж саме стосується і волосся — ніяких складних "вавилонів", достатньо просто привести волосся до ладу.

Влаштуйте вдома тишу

Усі ми розуміємо, наскільки нелегко залишитися вдома у тиші, саме тому багато людей не полюбляють працювати віддалено. І все ж таки під час інтерв'ю ваші родичі повинні прислухатися до ваших прохань та забезпечити тишу на весь час інтерв'ю. Спробуйте знайти вдома куточок, де вас будуть турбувати найменше і влаштуйтеся там з ноутбуком. Якщо ж у вас стаціонарний комп'ютер, попрохайте усіх взагалі не заходити до кімнати.

Створіть комфортне оточення

Найкраще зробити заднім тлом чисту стіну або вікно, при цьому подбайте про те, щоб ваш співрозмовник добре вас бачив, встановіть світло таким чином, щоб ваше обличчя не засвічувалося, але й не ховайтеся у темряві.

Налагодьте візуальний контакт

Розмовляючи з людиною, яка знаходиться з іншого боку екрану, ми автоматично переводимо погляд на екран, щоб розглянути її обличчя. При цьому ви втрачаєте контакт, створюється враження, що ви розмовляєте самі з собою. Щоб у вашого потенційного роботодавця не склалося негативне враження, під час того, як ви будете щось говорити, дивіться саме у камеру. Коли говорить ваш співрозмовник, можна переводити погляд на екран, але все ж таки періодично повертайтеся до камери.

Слідкуйте за руками

Під час підвищеного хвилювання ми часто не можемо стежити за руками: то намотуємо волосся на палець, то підпираємо руками підборіддя, особливо перебуваючи у незручному положенні з ноутбуком на колінах. Намагайтеся уникати зайвої жестикуляції і тримайте руки на клавіатурі або на столі.