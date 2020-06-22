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У Чорнобильській зоні знову спалахнула лісова пожежа

У Чорнобильській зоні знову спалахнула лісова пожежа
08:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва сталося загорання лісової підстилки. На ранок вона локалізована на 3 гектарах. Про це повідомляє ДСНС України.

"21 червня до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу села Іллінці на території Луб’янського лісництва (Київська область - ред.) сталося загорання лісової підстилки. О 20:40 пожежу локалізовано на площі 3 га. Станом на 7 годину 22 червня спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини", - вказали вогнеборці.

Як зазначається, до гасіння залучено 11 осіб та 3 одиниць техніки лісового господарства.

Нагадаємо, у квітні - на початку травня на Житомирщині та у Чорнобильській зоні також вирували пожежі.

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Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Зона відчуження, Луб'янське лісництво.

Автор:

Телеграф
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