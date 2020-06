Славія достроково стала чемпіоном Чехії

Празька "Славія" достроково завоювала золоті медалі чемпіонату Чехії завдяки перемозі в матчі з "Вікторією" з Пльзені. Зустріч відбулася вчора, 24 червня, в Празі й завершилася із рахунком 1:0 на користь господарів. Єдиний м'яч за 21 хвилину до кінця поєдинку провів Петро Шевчик.

"Славія" набрала 78 залікових пунктів. Команда випереджає "Вікторію" на 9 очок. Тепер за кількістю перемог в чемпіонаті Чехії "Славія" обійшла команду з Пльзені.

It's done!

We secured our th Czech title!#slaviaprague #hotovo20 pic.twitter.com/hkqmMFIc80