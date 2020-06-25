Славія достроково стала чемпіоном Чехії

Столична команда святкує тріумф.

Празька "Славія" достроково завоювала золоті медалі чемпіонату Чехії завдяки перемозі в матчі з "Вікторією" з Пльзені. Зустріч відбулася вчора, 24 червня, в Празі й завершилася із рахунком 1:0 на користь господарів. Єдиний м'яч за 21 хвилину до кінця поєдинку провів Петро Шевчик.

"Славія" набрала 78 залікових пунктів. Команда випереджає "Вікторію" на 9 очок. Тепер за кількістю перемог в чемпіонаті Чехії "Славія" обійшла команду з Пльзені.

Празький колектив завоював другий чемпіонський титул поспіль. Всього в активі "Славії" шість трофеїв (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Команда 22 рази вигравала чемпіонат Чехословаччини.