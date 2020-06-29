Костюк відсвяткувала День народження з Цуренко і сестрами Кіченок (Фото)

Українській тенісистці вчора виповнилося 18 років.

28 червня українська тенісистка Марта Костюк відсвяткувала 18-річчя. Марта провела його в компанії тенісисток, а також своєї старшої сестри.

На святкуванні були Леся Цуренко і сестри Кіченок.