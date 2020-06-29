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Понеділок, 29.06.2020
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Костюк відсвяткувала День народження з Цуренко і сестрами Кіченок (Фото)

Костюк відсвяткувала День народження з Цуренко і сестрами Кіченок (Фото)
10:00 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Instagram / @kostyukmarta
Українській тенісистці вчора виповнилося 18 років.

28 червня українська тенісистка Марта Костюк відсвяткувала 18-річчя. Марта провела його в компанії тенісисток, а також своєї старшої сестри.

На святкуванні були Леся Цуренко і сестри Кіченок.

 
 
 
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Birthday party #MartaKostyuk

Публикация от Kostyuk fan (@kostyukfan)

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Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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