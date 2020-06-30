Роналду обійшов Мессі в списку претендентів на "Золотий м'яч"

Портал Goal опублікував оновлений рейтинг претендентів на "Золотий м'яч".

Як повідомляється на офіційному сайті видання, перше місце займає нападаючий мюнхенського футбольного клубу "Баварія" Роберт Левандовскі. На другій сходинці розташовується форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який став на дві позиції. Замикає трійку кращих півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брейне.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі залишив топ-3 претендентів на "Золотий м'яч". Тепер аргентинець розташовується на четвертій сходинці. Раніше капітан каталонського клубу посідав третє місце рейтингу.

Претенденти на "Золотий м'яч" за версією Goal:

1 (1). Роберт Левандовскі ("Баварія");

2 (4). Кріштіану Роналду ("Ювентус");

3 (2). Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті");

4 (3). Ліонель Мессі ("Барселона").