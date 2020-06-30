Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Вийшло сонце і на Закарпатті розквітли лавандові поля

Вийшло сонце і на Закарпатті розквітли лавандові поля
14:11 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Поблизу міста Перечин Закарпатської області розпочалося масове цвітіння лаванди. Побувати на фіолетових полях, влаштувати фотосесії серед квітів та дегустації продукції з лаванди туристів запросило фермерське господарство "Лавандова гора" на своїй сторінці в Facebook.

"Дозволяється гарно, культурно проводити час, насолоджуватися цвітінням лаванди, отримувати позитив та незабутні емоції, а також безкоштовно продегустувати нашу продукцію", – сказано у повідомленні.

Загальна площа полів, засіяних не лише лавандою, – 78 гектарів.

На офіційному сайті господарства серед його продукції вказано лавандовий конфітюр, лавандовий сироп, лавандовий сир, набори приправ, солодощі, лавандовий чай тощо.

Без обемежень: Туреччина чекає українських туристів з 1-го липня

Зазначається, що відвідування "Лавандової гори" можливе лише за попереднім бронюванням. Квиток коштує 100 гривень з особи за годину перебування для груп від 5 осіб (якщо група менше 5 людей – вартість 500 гривень), за умови фотографування лише власними телефонами. Професійні фотосесії для груп до 5 осіб коштують 950 гривень за годину. Дегустація продукції включена у вартість квитка.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Закарпаття, Лавандові поля.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся