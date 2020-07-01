Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу

Хавбек каталонців Серхіо Бускетс відреагував на нічию Барселони з Атлетіко.

Півзахисник "Барселони" прокоментував нічию своєї команди в матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко"(2:2).

"Цей результат ускладнює боротьбу за титул. Ми дали дуже велику фору "Реалу". Поки у нас залишаються математичні шанси, ми будемо боротися, хоча і розуміємо, що буде складно.

Нас покарали двома пенальті. Це не просто. Кожна команда сподівається, що з VAR рішення будуть прийматися на її користь. Не можу оцінювати ці рішення.

Після рестарту сезону ми втрачаємо багато очок. Якщо "Реал" виграє свій матч, ми відстанемо ще сильніше, але ми повинні продовжувати намагатися. Малоймовірно, що "Реал" буде втрачати очки, тому що він дуже хороший", - сказав Бускетс.

Після цього тур "Барселона" залишається на другому місці в турнірній таблиці Прімери. Каталонці відстають від "Реала" на одне очко, але у мадридців гра в запасі.