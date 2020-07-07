У Китаї за добу виявлено 23 нових випадки Covid-19

За минулу добу в Китаї виявлені 23 нових випадки зараження коронавірусом, із них вісім хворих в активній формі і 15 безсимптомних носіїв, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

Всі активні випадки і 14 безсимптомних "імпортовані".

За попередню добу було виявлено 15 нових випадків зараження коронавірусом: чотири активних і 11 безсимптомних. З активних випадків один був зареєстрований в Пекіні, три ввезені.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зареєстровані 83 тис. 565 активних випадків зараження, з них 1 тис. 942 ввізних.

На китайських територіях поза материковою частиною країни виявлено 17 нових випадків захворювання, всі в Гонконгу. З початку пандемії зареєстровано 1 тис. 763 хворих коронавірусом: в Гонконгу - 1 тис. 285 (при семи випадках смертельного результату), в Макао - 46, на Тайвані - 449 (сім випадків смерті).