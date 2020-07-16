Відомий коментатор Денис Босянок прокоментував ситуацію в київському клубі (Відео)

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11:58 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Футбольний коментатор Денис Босянок в інтерв’ю Роману Бебеху для YouTube-каналу «Бомбардир» розказав, що думає стосовно розвитку Динамо і ситуації з можливою зміною тренера в столичному клубі.

«Європейський тренер в Динамо не прийде, він навіть не розглядається. Як і інші варіанти розвитку. Навіщо їм європейський тренер, якщо їм потрібен супермаркет, щоб продавати футболістів побільше і потім вкладати в бізнес? В цілому ж вони заробляють. Проаналізовано Динамо без цього сезону, наскільки я пам’ятаю, Болотніков розповідав: клуб в плюсах був останні п’ять років, якщо викинути цей сезон. За співвідношенням купівля-продаж. Були невеликі, але прибутки. Пояснення, навіщо вони займаються цим”, – зазначив Босянок.

“Тренер з динамівським серцем? А що зараз тренує з них? Хацкевич в Волгограді працює, але він уже був. Ми бачили, він не розвивав команду і не розвивався як тренер. У Реброва завжди був рух вгору. Тут і довго думати не варто. Інтелектуал, це видно. У футболістів це дуже гіперболізоване уявлення, категорія тренери-інтелектуали, але Ребров якраз до них і відноситься.

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Він, звичайно, класний тренер. Мені подобалося, як він працював, і це був точно останній тренер, при якому Динамо розвивалося. Але його багато не влаштовує, я так розумію. Тому він не збирається повертатися».

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Денис Босянок, Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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