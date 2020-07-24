Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Чернишов: Водна арена "Тернопіль" може стати спортивною візитівкою України

Чернишов: Водна арена "Тернопіль" може стати спортивною візитівкою України
11:54 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Водна арена, яка зводиться на околиці Тернополя, має усі шанси стати спортивною візитівкою України. Про це сказав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов у п'ятницю, 24 липня, під час ознайомлення з ходом будівництва об’єкту.

«На водній арені «Тернопіль» створено оптимальні умови для того, щоб наші спортсмени тренувалися і показували хороші результати. Це – об’єкт насправді європейського рівня. Прекрасні водні доріжки, трибуни, облаштована інфраструктура, кімнати для проживання спортсменів. А буде ще й друга черга цього об’єкту. Упевнений, що ця водна арена буде не тільки спортивною візитівкою Тернополя, але й України», - наголосив Чернишов під час ознайомлення з будівництвом гідротехнічних споруд веслувального каналу Центру веслування та водних видів спорту "Водна арена "Тернопіль".

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зараз об’єкт на завершальній стадії.

За вчасного фінансування його можна завершити до початку жовтня цього року. Це буде не тільки місце для проведення спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, але й туристичною локацією, об’єктом, де зможуть відпочивати жителі області, туристи.

Як повідомляв Укрінформ, водна арена в Тернополі облаштовується в межах президентської програми «Велике будівництво». На спортивному об’єкті передбачено створення обвідного каналу, будівництво фінішної вишки та трибун на понад 1 тис. місць, облаштування фотофіксації стартових доріжок, кабін для коментаторів, окремих кімнат для представників міжнародних федерацій та, власне, спортсменів. Окрім цього, діятимуть конференцзала, переодягальні, санвузли. Встановлять і місця для харчування спортсменів та окремо для вболівальників, фінішну вишку.

Джапарова: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ не публічний

Роботи обійдуться в 60 млн гривень.

На початку жовтня Тернопіль стане ареною чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное серед ветеранів. Він пройде в центрі веслування та водних видів спорту «Водної арени».

Україна вперше прийматиме змагання з веслування такого високого рівня. Очікується близько тисячі учасників. Канада, Німеччина, Чехія, Польща, Велика Британія попередньо вже погодили свою участь. Спортсмени змагатимуться на дистанції 200 та 500 метрів. З 1 серпня розпочинається реєстрація учасників.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Минрегион, Тернопіль, Велике будівництво, Чернишов.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся