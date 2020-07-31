Впустіть сміх у свій будинок: добірка анекдотів для гарного настрою

Добірка ульотних анекдотів про пологи, заміжжя та силіконові груди.

Секретарка заходить в кабінет до начальника і говорить:

- З цього моменту у мене буде зарплата в тисячу доларів і 4 вихідних дні на тиждень!

Начальник із сарказмом:

- А хто це тобі сказав, мила???

- Гінеколог і адвокат!!!

Рабинович розбагатів і купив величезний будинок. До нього прийшов знайомий, і Рабінович водить його по своєму новому особняку.

- Ось вітальня... Це спальня... Це мій кабінет... А в цій їдальні можуть одночасно обідати, — не доведи Господь! — п'ятдесят чоловік.

Даішник зупиняє водія:

- Чому їздите без паска безпеки?

Водій:

- А ви хіба не раді?

- Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?

- Щоб вони думали, що у них свято.