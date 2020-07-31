Впустіть сміх у свій будинок: добірка анекдотів для гарного настрою

Секретарка заходить в кабінет до начальника і говорить:
- З цього моменту у мене буде зарплата в тисячу доларів і 4 вихідних дні на тиждень!
Начальник із сарказмом:
- А хто це тобі сказав, мила???
- Гінеколог і адвокат!!!
Рабинович розбагатів і купив величезний будинок. До нього прийшов знайомий, і Рабінович водить його по своєму новому особняку.
- Ось вітальня... Це спальня... Це мій кабінет... А в цій їдальні можуть одночасно обідати, — не доведи Господь! — п'ятдесят чоловік.
Даішник зупиняє водія:
- Чому їздите без паска безпеки?
Водій:
- А ви хіба не раді?
- Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?
- Щоб вони думали, що у них свято.