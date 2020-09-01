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Вівторок, 01.09.2020
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Українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи

Українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи
16:40 Сьогодні Телеграф
Сьогодні, 1 вересня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2020/21.

Чернігівська Десна і Колос з Ковалівки дізналися потенційних суперників по третьому кваліфай-раунду.

За підсумками жеребкування Десна зіграє або з албанським Кукесом, або з німецьким Вольфсбургом.

Колос, в свою чергу, може провести відбірковий матч з хорватською Рієкою, якщо пройде грецький Аріс у другому кваліфай-раунді.

Українські клуби свої матчі цієї стадії проведуть в гостях.

Результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи:

Німме (EST) / Мура (SVN) або Орхус (DEN) - ПСВ (NED)

Шарлеруа (BEL) - Сфинтул Георге (MDA) або Партизан

(SRB) Хіберніанс (MLT) або Фехервар (HUN) - Серветт (SUI) або Реймс (FRA)

Санкт-Галлен (SUI) - АЕК (GRE) Ботошань (ROU) або Шкендія (MKD) - Локомотив Пловдив (BUL) або Тоттенхем (ENG)

Прогрес (LUX) або Віллем II (NED) - Лінкольн Ред Імпс (GIB) або Рейнджерс (SCO)

Кукес (ALB) або Вольфсбург (GER) - Десна (UKR)

Рієка (CRO) - Аріс (GRE) - Колос (UKR)

Гонвед (HUN) або Мальме (SWE) - Локомотива Загреб (CRO)

Вентспілс (LVA) або Русенборг (NOR) - Аланьяспор (TUR)

Теута (ALB) або Гранада (ESP) - Локомотиви (GEO) або Динамо Москва (RUS)

ЛАСК (AUT) - Дунайська Стреда (SVK) або Яблунець (CZE)

Бала Таун (WAL) або Стандард (BEL) - Войводіна (SRB)

ОФІ (GRE) або Аполлон Лімасол (CYP) - Хаммарбю (SWE) або Лех (POL)

Спортинг (POR) - Вікінг (NOR) або Абердін (SCO)

Шемрок Роверс (IRL) або Мілан (ITA) - Буді-Глимт (NOR) або Жальгіріс (LTU)

Ростов (RUS) - Маккабі Хайфа (ISR) / Железнічар (BIH) або Кайрат (KAZ)

Бешикташ (TUR) - Борац (BIH) або Ріу Аве (POR)

Бачка-Топола (SRB) або ФКСБ (ROU) - Рітеряй (LTU) або Слован Ліберец (CZE)

Нефтчі (AZE) або Галатасарай (TUR) - Ренова (MKD) або Хайдук (CRO)

Лячі (ALB) або Хапоель Беер-Шева (ISR) - Колрейн (NIR) або Мазервелл (SCO)

Вікторія (CZE) - Сеннерюске (DEN)

Гетеборг (SWE) або Копенгаген (DEN) - Пяст (POL) або Хартберг (AUT)

Кайсар (KAZ) або АПОЕЛ (CYP) - Олімпія Любляна (SVN) або Зрінськи (BIH)

Осієк (CRO) або Базель (SUI) - Анортосіс (CYP)

ЦСКА Софія (BUL) або БАТЕ (BLR) - Б-36 (FRO) або ТНС (WAL)

Сараєво (BIH) - Астана (KAZ) або Будучность Подгоріца (MNE)

Шериф (MDA) - Інтер Ескальдес (AND) або Дандолк (IRL)

Арарат-Вірменія (ARM) або Тола (LUX) - Целє (SVN)

Рига (LVA) або Тре Фіорі (SMR) - Селтік (SCO)

КуПС (FIN) або Слован Братислава (SVK) - Судува (LTU)

Легія (POL) - Сілекс (MKD) або Дріта (KOS)

Клаксвік (ISL) - Коннас-Кі (WAL) або Динамо Тбілісі (GEO)

Юргорден (SWE) або Європа (GIB) - ЧФР (ROU)

Лінфілд (NIR) або Флоріана (MLT) - Флора (EST) або КР Рейк'явік (ISL)

Відзначимо, всі ігри цього раунду пройдуть у форматі одноматчевої дуелі. Матчі цієї стадії заплановані на 24 вересня.

Раніше відбулося жеребкування вирішального раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де може виступити київське Динамо.

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Все по темі:

УЄФА, Квалификация, Ліга Європи, Жеребкування.

Автор:

Телеграф
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