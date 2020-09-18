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П'ятниця, 18.09.2020
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18 вересня: яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

18 вересня: яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Оновлено 13:25 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Народне свято "Захарій і Єлизавета" відзначається сьогодні, 18 вересня. У православному календарі це день пам'яті пророка Захарії і святої Єлизавети. 18 вересня гнали з села кумохі. День вважався щасливим для пророкувань.

У православній церкві 18 вересня вшановується пам'ять Єлизавети і Захарія - батьків Іоанна Хрестителя. Згідно з переказами, Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні. Незважаючи на довгі роки життя разом, подружжя не могли зачати дитину аж до похилого віку. Одного разу Захарія пішов у пустелю, і там йому явився ангел, який відкрив старцеві, що зовсім скоро у них з'явиться дитина, якого потрібно назвати Іваном. Священик не повірив в це, і ангел сказав, що Захарія позбудеться дару мови аж до народження сина. Так і сталося - Захарія знову став говорити, коли взяв на руки немовля Іоанна. У той час по відношенню до християн постійно організовувалися гоніння, а тому, Єлизаветі разом з дитиною довелося тікати з міста і довго ховатися в пустелі. Захарія ж схопили і зажадали сказати, де знаходяться його близькі. Священик нічого не сказав у відповідь, і його вбили прямо в храмі. Народна легенда розповідає про те, що через 40 днів після цього померла Єлизавета, а Іоанна вигодував ангел. Згідно з житієм, Єлизавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя.

На Захарія і Єлизавету було прийнято виганяти березовими віниками кумохі або Лихоманку. Щоб прогнати хворобу і надати організму сил і здоров'я на цілий рік в цей день топили баню і гарненько парилися. За традицією, 18 вересня було покладено обмести весь будинок березовим віником. Це захищало житло від нечистої сили до самої весни.

Кумохі (кумів) в народі вважалася близькою родичкою сестер лихоманок. І, як всі представники нечистої сили, красою і чеснотою не відрізнялася. Ті, кому нібито доводилося з нею зустрітися, перехрестившись і озирнувшись по сторонах, пошепки розповідали: "великоока кумохі і з особи худющий, а шкіра у неї вся синню оповиті. Ходить в отрепьях, водить за собою Горе-безталання, а Хвороби за нею і самі біжать ".

День Захарії і Єлизавети

Вважалося, що народжений 18 вересня володіє особливою силою: його не чіпають ні перевертні, ні лісовики. Тому таку людину намагалися найняти в пастухи, щоб він беріг худобу від нечистої сили, та від злого вовка. Також вірили, що якщо народжений в цей день накосить сіна, то корови їстимуть це сіно з особливим задоволенням, а після дадуть дуже смачне молоко.

Що не рекомендується робити 18 вересня:

  • Не варто пускати незнайомців у будинок.
  • Не рекомендується пригощати когось продуктами.
  • Не слід ходити в брудному одязі.

Народні прикмети 18 вересня

  • Якщо горобина добре вродила - осінь буде похмурої.
  • Якщо листя горобини пожовкли, значить зима буде ранньою і морозною.
  • Передбачене в цей день обов'язково збудеться.

Народжені 18 вересня мають надприродний дар. Вони можуть стати знахарями або чаклунами. Нечисть таких людей боїться і обходить стороною. Носити їм слід амазонит.

У кого іменини 18 вересня?

Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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