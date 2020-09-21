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Навіть не ховаються: в мережі показали, як бойовики під час перемир'я облаштовують нові позиції на Донбасі (Відео)

Навіть не ховаються: в мережі показали, як бойовики під час перемир'я облаштовують нові позиції на Донбасі (Відео)
16:35 Сьогодні Телеграф
Поблизу Горлівки в районі Зайцева бойовики продовжують облаштовувати нові позиції, незважаючи на перемир'я. Було відмічено шість нових позицій на лінії оборони. Про це повідомили посилаючись на відео українських військовослужбовців в Фейсбуці.

Станом на сьогодні українськими військовими поблизу Горлівки в районі Зайцева була помічена активність з боку бойовиків.

Окупантами були вириті і облаштовані, за час перемир'я на Донбасі, аж шість нових позиція на передовій оборонноі лінії. Додамо, що ворожі сили не бояться і копають навіть в денний час доби, не ховаються і стоять в повний зріст.

Бійцями ВСУ в даному напрямку також було зафіксовано значний приріст особового складу і спецтехніки з боку противника. Відео зняте українськими військовослужбовцями можна побачити на Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що за словами Рєзнікова, питання з приводу введення миротворчої місії ООН на Донбасі відклали, але повністю з порядку денного не зняли, оскільки Україні потрібна допомога.

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Донбас, ЗСУ, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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