Явка на виборах в Україні склала 35,94% - ОПОРА

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори, на яких громадяни обирали депутатом міської, селищних та обласних рад, а також мерів міст і голів територіальних громад.

Незважаючи на спроби влади привернути увагу населення до місцевих виборів шляхом проведення біля дільниць загальнонаціонального опитування з п'ятьма питаннями від президента, явка виявилася не дуже великою - 35,94%, повідомляє ОПОРА.

Варто відзначити, що вибори не пройшли без курйозів. У ряді великих міст, в тому числі обласних центрів, кабінки для індивідуального голосування були зроблені практично з підручних засобів.

Голосування почалося о 08:00 і завершилося о 20:00.

Варто відзначити, що в 2015 році в першому турі місцевих виборів явка склала 46%.

Всі подробиці про день виборів читайте в матеріалі "Телеграфа".