Боягузтво Путіна наблизило палацовий переворот в Росії, - Леонід Гозман

Кремль веде агресивну політику не тільки за межами РФ, але і всередині країни. За два останніх десятиліття були вбиті десятки видатних представників опозиції, ще більше стали жертвами замахів або нападів. "Фішкою" російських спецслужб є отруєння - випадки з полковником ФСБ Олександром Литвиненком і колишнім розвідником Сергія Скрипаля - яскраві тому підтвердження.

В кінці серпня був отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, ім'я якого до останнього часу перебувало під забороною згадки не тільки офіційними особами РФ, але і провідними на ТБ. Про причини цього замаху і зміну ставлення до Володимира Путіна в верхівці РФ "Телеграфу" розповів російський опозиціонер Леонід Гозман.

- Отруєння Навального є операцією ФСБ? На підтримку цієї версії може служити введення санкцій ЄС проти директора ФСБ Бортникова. Чому, наприклад, не вводять санкції проти Євгена Пригожина? У нього, як відомо, давній конфлікт з Навальним ...

- Імена виконавців або організації, яка безпосередньо отруїла Олексія Навального, нам не відомі. Мені очевидно, що наказ отруїти Навального надійшов від вищого політичного керівництва Росії. Наказ міг дати особисто Володимир Путін. Якщо ж це зробив хтось інший, то Путін точно знає, хто це зробив, і покриває злочинця. Аналогічно було з убивством Бориса Нємцова біля стін Кремля. І Нємцов, і Навальний - федеральна номенклатура, ними займається тільки вище керівництво країни. Ніхто з регіональних князів не посмів би щось зробити без дозволу з центру.

Якби Путін був не в курсі операції по отруєнню Навального і не схвалював би цього, то йому знадобилося б 15 хвилин, щоб дізнатися замовника і виконавця. Причому не обов'язково, що цих людей віддали б під суд, це у нас якось не прийнято. Якби Путін хотів покарати когось за отруєння Навального, то це скоріше був би нещасний випадок, інфаркт, інсульт або ще щось в цьому роді. Таке у нас часто практикується.

- Наслідок отруєння має ще більш мобілізувати симпатиків Навального. Чи може це перерости в якийсь глобальний протест?

- "Арабська весна" в свій час почалася через те, що в Тунісі місцеві поліцейські образили торговця і той вчинив акт самоспалення. Після цього на вулицю вийшла величезна кількість протестуючих і туніське уряд ліг. Втім, "арабська весна" почалася не тому, що цей торговець вчинив акт самоспалення. Його акція стала Тригер, пусковим гачком, який запустив процес революції. Цей як схід лавини - в горах досить невеликого крику або салюту і лавина зійде, але це відбувається через те, що лавина готова зійти. Тобто накопичена величезна енергія.

Наприклад, в Росії акт самоспалення журналістки Ірини Славковій не привів взагалі ні до чого (журналістка з Нижнього Новгорода Ірина Славіна вбила себе 2 жовтня, звинувативши в своїй загибелі Російську Федерацію. За день до самоспалення до Славіної з погрозами прийшли силовики і провели обшуку в рамках вигаданого справи - Авт.). Тобто самоспалення туніського торговця стало Тригер протесту, а самоспалення Ірини Славіної - немає. Аналогічна ситуація: арешт губернатора Кіровської області Микити Білих не став приводом для масових протестів, а арешт Сергія Фургала підняв на ноги весь Хабаровськ. Причин тому може бути безліч.

- Як оціните протестний потенціал в Росії на даний момент?

- Російська влада зараз сильно втратила авторитет. Дуже багато хто розчарувався, і влада зараз ніхто не буде захищати. Якщо згадати путч ГКЧП 1991 року, тоді 100 тисяч москвичів встали навколо Білого дому і взяти його можна було тільки вбивши кілька десятків людей. Благо група "Альфа" на це не пішла і в країні збереглася демократія. На сьогоднішній день ніхто цю владу захищати не буде.

- Чи є ті, хто може піти штурмувати?

- Так, такі люди є, але не у всіх регіонах. Що їх може спонукати перейти до більш жорстких методів - поки невідомо. У разі, якщо щось подібне почнеться, роль Навального буде просто величезною. Важливий момент - у Навального є так звані штаби, і ці осередки є практично у всіх регіонах. Плюс до всього, сильно піднявся його міжнародний авторитет. До неподобства під назвою "отруєння Навального" я думав, що він не буде президентом. Тепер я допускаю, що Олексій Навальний може стати президентом Росії. Втім, зараз неможливо сказати, коли це може статися.

- Під час зустрічі з Макрона Путін відкрито брехав йому в обличчя, сказавши, що Навальний отруївся сам. Як ця брехня відіб'ється на відносинах між Москвою і Парижем?

- Після зустрічі Путіним Макрон виступив з трибуни Генасамблеї ООН з фантастично різкою заявою. Зазвичай такі вирази глави держав по відношенню до інших держав не допускають. Розмова Путіна з Макрона привів до різкого погіршення президента Франції до Росії. Президент РФ не поважає Макрона, Путін вважає його слабким. Саме тому відносини між Парижем і Москвою досить складні.

- А що можна сказати про Меркель? Кажуть, вона одна з небагатьох лідерів в ЄС, хто може говорити з Путіним на рівних. Меркель навіть зустрічалася з Навальний в клініці "Шаріте". Як ця історія може відбитися на відносини Росії і Німеччини, Путіна і Меркель особисто?

- Меркель як відповідальний керівник намагається підтримувати відносини з Кремлем, розуміючи, що Росію не можна так просто ізолювати. Ця ж Меркель вже говорила, що Путін живе в якомусь своєму ілюзорному світі і вона не має ілюзій стосовно нього. Макрон молодий і він не звик, що йому в обличчя брешуть, а Меркель давно сприймає це як буденність. В цьому і причина, що Меркель відреагувала не настільки емоційно, як це зробив Макрон.

Вся політика Росії останніх років, особливо після анексії Криму, привела до того, що ми перестали бути для Заходу важким партнером, а стали просто ворогом. РФ розглядається західним світом як ворог і цілком очевидно, що Захід готується до військового протистояння з нами. Позиція Дональда Трампа завдає удар по західному єдності щодо Росії, але після виборів, якщо переможе Джо Байден, Захід може знову посилиться. Байден піде на відновлення відносини з союзниками по НАТО.

- Чи є в оточенні Путіна люди, які можуть зупинити наближення масштабної війни?

- Путін - дуже талановита людина, прийшовши до влади, він дійсно став лідером системи, яка управляє РФ. Таким собі паханом, який все вирішує і разруливает. Такий стан справ всіх влаштовувало. Однак з приходом коронавируса ситуація змінилася. Володимир Володимирович боягузливо сховався в бункері і поводився не як пахан. Лідер повинен завжди йти попереду і брати відповідальність. Російський президент відповідальність на себе постарався не брати. І історія з бункером виглядала звичайно жахливо.

Всі адекватні світові лідери вживали заходів обережності, але не вимикали з життя. Вони відділилися тільки коли підхоплювали цю заразу. А Путін відокремився в бункері, передав всю відповідальність губернаторам, що безумовно стало цікавим рішенням, поскільки наші губернатори поставлені на свої пости зовсім не для того, щоб за щось відповідати.

Мені здається, що Путін втратив авторитет серед верхньої тисячі (так називають оточення президента РФ, яке займає ключові пости і фактично керує державою - Авт.). У зв'язку з цим ймовірність палацового перевороту різко збільшилася. Очевидно, що Путін втратив авторитет серед свого оточення. З їх точки зору він повівся негідно, тому може розглядатися варіант його заміни на будь-кого іншого.

- Хто може замінити Путіна на перехідний період?

- Згідно з Конституцією другою людиною в країні є прем'єр-міністр. Однак сказати, що цією людиною буде Мішустін поки не можна, оскільки незрозуміло, коли цей переворот може відбутися, якщо взагалі відбудеться.

Автор: Ярослав Жаренов