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Вівторок, 02.03.2021
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"Борщовий набір": скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)

"Борщовий набір": скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)
Оновлено 13:46 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

В Україні продовжують рости ціни на продукти.

Так, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", навесні очікується значне здорожчення овочів і фруктів, а інфляція в цей період складе 7-8%.

Також українцям варто очікувати подорожчання овочів борщового набору. Продукти будуть додавати в ціні по 10-15% на місяць до нового врожаю.

"Треба очікувати зростання цін щомісяця, як мінімум, ще на 2-3%, а по борщовий групі - 10-15% буде однозначно до травня місяця і до тих пір, поки почне надходити на ринок продукція з відкритого грунту", - пояснив виконавчий директор "Економічної дискусійного клубу" Олег Пендзин в коментарі УНН.

Що стосується "борщового набору", то 3 літри традиційної страви обійдуться українцям в 66,32 грн, передає Minfin.

Для 5-6 порцій класичного борщу необхідний такий набір інгредієнтів: капуста білокачанна (500 г) - 2,65 грн, буряк (200 г) - 1,55 грн, картопля 300 г - 4,26 грн, морква (200 г) - 1,43 грн, цибуля ріпчаста (150 г) - 0,84 грн, помідори (300 г) - 13,05 грн, свинина (400 г) - 40,88 грн, соняшникова олія (30 г) - 1,66 грн.

Більш детальну інформацію дивіться в інфографіці:

Скільки коштує Борщовий набір 2.03.2021

Щоб отримати повноцінний обід додамо до борщу сметану і хліб. Разом зі сметаною в 15% жирності (150 г) - 11,43 грн і житнім хлібом (400 г) - 10,98 вартість борщового набору складе вже 88,73 грн.

Нагадаємо, в Україні за останній час значно зросли в ціні яйця та соняшникова олія. Варто відзначити, що на думку експертів, дорожчати продукти будуть внаслідок великого попиту перед великодніми і травневими святами.

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Крім того, стимулювати зростання цін на продукти буде підвищення доходів населення.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата
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Борщ, Ціни, Борщовий набір.
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