Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня

Українські медики за добу зареєстрували 11 145 нових випадків захворювання коронавірусом.
Про це 21 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з його даними в Україні за минулі 24 години:
У свою чергу, з початку першого зараження в країні вже захворіло 1 546 363 осіб, в той час, як одужали тільки 1 257 849 пацієнтів, померли ж 29 941 українець.
Топ областей України, в яких найбільше зареєстрували випадків коронавируса:
Варто нагадати, що 19 березня Україна увійшла в топ-10 країн світу за кількістю хворих і топ-5 країн в Європі.