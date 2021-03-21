Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня

Українські медики за добу зареєстрували 11 145 нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це 21 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з його даними в Україні за минулі 24 години:

4838 осіб потрапили до лікарень,

166 пацієнтів померли,

побороли хворобу 3877 осіб,

тестів ПЛР провели 35240.

У свою чергу, з початку першого зараження в країні вже захворіло 1 546 363 осіб, в той час, як одужали тільки 1 257 849 пацієнтів, померли ж 29 941 українець.

Топ областей України, в яких найбільше зареєстрували випадків коронавируса:

1117 випадків на Львівщині,

в Харківській області зафіксували 879 заражених,

на Житомирщині 814 осіб підхопили "корону",

в Дніпропетровській області 760 осіб отримали позитивний ковід-тест,

740 українців захворіли на Хмельниччині.

Варто нагадати, що 19 березня Україна увійшла в топ-10 країн світу за кількістю хворих і топ-5 країн в Європі.