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Четвер, 01.04.2021
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"Хворе суспільство": що відомо про викладачку, яка влипла в гомофобний скандал на всю країну

"Хворе суспільство": що відомо про викладачку, яка влипла в гомофобний скандал на всю країну
Оновлено 17:55 Сьогодні Телеграф

Викладачка львівського вишу на всю країну осоромилась гомофобними висловами, заявивши студентам, що поняття гендеру було запроваджено за гроші, а геїв та лесбійок потрібно не розуміти, а лікувати.

Скандал розгорівся в Національному університеті "Львівська політехніка" після того, як в мережі з'явився відеозапис лекції викладачки типографіки Ольги Мерье, зроблена її студентами. Як пояснили самі студенти, Мерье роками транслює свої гомофобні погляди, розповідаючи учням, що люди з нетрадиційною орієнтацією - просто хворі. Зрештою у студентів увірвався терпець і вони вирішили "прославити" свою викладачку на всю Україну. Вони записали її заяви на відео, яке оприлюднили в Youtube.

Як видно з кадрів, викладачка коментує роботу своєї студентки на тему сексуальних домагань, яка, в тому числі винесла проблеми харасменту стосовно людей з нетрадиційною орієнтацією.

Мерье зокрема заявила, що насправді "ніякого гендеру не існує", це поняття ввели за фінансову винагороду і зараз його просто "впарюють". Викладачка сказала своїй студентці, що буде виступати проти обраної нею теми, і зажадала, щоб вона розкрила свою сексуальну орієнтацію.

"Яка у вас сексуальна орієнтація з точки зору гендеру, що ви вибираєте таку тему і захищаєте це?.. У даному випадку мова йде про геїв і лесбійок і я буду виступати проти цього, бо вважаю, що це не є формою дискримінації", - заявила Мерье, назвавши представників ЛГБТ "хворим суспільством".

Мерье цинічно заявила, що ті, хто "позиціонує себе, як гей, або лесбіянка" - психічно нездорові і їх потрібно не розуміти, а лікувати. 

Що відомо про викладачку Львівської політехніки Ольгу Мер'є

Як інформує "Вікіпедїя", Ольга Валеріївна Мер'є - кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка".

Мер'є відзначила свої 39 років 28 лютого. У 2009 році викладачка отримала науковий ступінь.

Ольга Мер'є викладає в Політехніці рисунок, живопис, скульптуру, архітектурну композицію, спецпредмет на вибір студента.

Нагадаємо, Ватикан офіційно відхрестився від підтримки одностатевих шлюбів.
Раніше свою позицію з приводу одностатевих шлюбів озвучив Папа Римський Франциск. Ватикан офіційно заявив, що не підтримує шлюби представників ЛГБТ-спільноти, попри масу фейків, поширених у ЗМІ та соцмережах

 

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Надія Данищук
Автор: Надія Данищук
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Скандал, ЛГБТ, Гомофобия, Львів.
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