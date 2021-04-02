Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька

Кирило Кернес - син колишнього харківського мера Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу в минулому році - задекларував 30 мільйонів гривень готівкою, які дісталися йому в якості подарунка від батька. Дану інформацію 38-річний депутат Харківської міськради оприлюднив у своїй декларації за 2020 рік.

Згідно з документом, доходи Кернеса-молодшого в минулому році склали близько 1,2 млн грн (без урахування подарунка мера). Більшу частину цієї суми - близько 75 000 грн - харків'янин отримав, працюючи в місцевому БТІ. Відзначимо, що у володінні сім'ї Кирила Кернеса є шість квартир і чотири авто, а крім батькового подарунка зберігається 82 тисячі доларів і 22 тисячі євро готівкою.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Верховна Рада прийняла постанову про призначення позачергових виборів мера в Харкові на 31 жовтня, тим самим підтримавши пропозицію Комітету з питань організації державної влади. Тепер справа за Центральною виборчою комісією (ЦВК), яка повинна провести калькуляцію витрат на проведення позачергових виборів. Після цього Кабмін виділить певну суму за рахунок субвенції з держбюджету.