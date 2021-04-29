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Яке свято 29 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 29 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церкву 29 квітня шанує мучениць Агапію, Ірину та Хіонії, що постраждали за свою віру за часів імператора Діоклетіана. У народному календарі дата отримала назву Ірина Розсадниця.

Святі Агапія, Ірина і Хіоні були рідними сестрами. Дівчата вели благочестивий спосіб життя і вирішили не виходити заміж. При правлінні імператора Діоклетіана сестер схопили та піддали різним катуванням за те, що ті не захотіли відмовлятися від віри. Але дівчата стійко витримали всі тортури. Ірину прокололи стрілами, а Хіонії та Агапію спалили на багатті.

29 квітня сприяє посадці капусти. Тому в цей день господині готували на розсаду насіння, і висаджували в ящики огірки та капусту. Варто відзначити, що висаджуючи капусту, жінки туго пов'язували голову хусткою або рушником, щоб головки добре завивалося.

Також, на 29 квітня 2021 року припадає Великий, Чистий четвер. Свято вважають одним з найважливіших днів Седмиці. Чистий четвер називається "чистим", тому що саме в цей вечір Ісус здійснював обмивання ніг всім своїм учням.

У цей день прийнято всією сім'єю ходити в лазню і купатися, але робити це потрібно обов'язково до сходу сонця. Також, заведено прибирати житло і викидати весь непотріб.

Заборони 29 квітня:

  • Заборонено в цей день залишати посуд і підлоги немитими.

  • 29 квітня 2021-го необхідно позбутися від дрантя і в цілому від мотлоху.

  • Ні в якому разі не можна ображатися і кривдити, злитися і пліткувати.

  • За народними прикметами в Чистий четвер не слід ні просити, ні давати в борг.

  • У цей день не можна топтати, рвати і шкодити рослинам.

  • Не варто сваритися чоловікові і дружині в спальні.

  • Не прийнято дарувати подарунки і робити великі покупки.

  • В молитвах можна просити грошей і багатства 

Народні прикмети 29 квітня:

  • Гучний грім - до багатого врожаю хліба.

  • Якщо розвелося багато хрущів (жуків з пластичними вусиками), то буде засуха.

  • Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

  • Якщо ярки знову замерзли, то урожай буде поганий.

  • Вільха зацвіла - пора гречку сіяти.

  • Якщо в цей день підібрати гроші з землі - щастя вони не принесуть.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.
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