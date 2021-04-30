У РФ в страшну аварію потрапила дитяча баскетбольна команда: загинули дівчата, майже 20 поранених (відео)

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П'ятниця, 30.04.2021
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18:34 Сьогодні Телеграф

У Ставропольському краї Росії сьогодні, 30 квітня, відбулася смертельна аварія. Зіткнулися фура і мікроавтобус, в якому на змагання з баскетболу їхали діти.

За інформацією Телеграм-каналу Baza, дитяча баскетбольна команда з Волгограда (дівчинки від 12 до 14 років у супроводі тренера) їхала в Черкеськ на змагання. Однак їх автобус зіткнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що фура перекинулася. За попередніми даними, ДТП сталася на ділянці звуження дороги - крім вантажівки і мікроавтобуса, також постраждала "дев'ятка".

Згідно з останньою інформацією, в аварії загинуло 5 дівчаток. Крім того, швидка відвезла в лікарню ще 19 осіб, 5 з яких в реанімації. На місці працюють поліцейські і медики.

Нагадаємо, в районі Дніпра, на трасі Дніпро-Запоріжжя, 22 квітня відбулася ДТП: легковик Peugeot 308 на пішохідному переході збив хлопчика і дівчинку. В результаті діти у важкому стані потрапили до лікарні, але 29 квітня хлопчик помер.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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ДТП, Росія, Діти, Баскетбольна команда.
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