Яке свято 30 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 30 червня згадує мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. А в народному календарі 30 червня - Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.

Ісмаїл, Мануїл і Савел народилися в родині дуже знатного язичника, але при цьому їхня мати була християнкою, і виховала синів за Законом Божим. У зрілому віці братів покликали до імператора Юліану для того, щоб вести переговори, але їх відмова взяти участь у язичницькому святі сильно розсердив імператора. Брати відмовилися відректися від християнської віри, за що були піддані тортурам, а пізніше обезголовлені.

За легендою 30 червня нечиста сила до хатах підходить, намагається смаять, потягти людини. Нечисті духи проявляються у вигляді примарного бачення і морочать людям голови.

Також, в цей час також відзначали День Ярила. З раннього ранку люди в селах насамперед відправлялися до церкви, де необхідно було вистояти молебень. А одна з головних традицій цього дня - це варити яйця на багатті. Чим більше яєць звариш - тим більше кури нестися будуть.

Що заборонено робити 30 червня:

Не варто в цю середу давати в борг.

30 червня не слід починати нічого нового, особливо того, що пов'язано зі змінами в особистому житті.

Забороняється виносити з дому вогонь.

Не можна вечір тридцятого червня проводити в тиші.

Не можна рвати дітям латаття і квіти в цей день.

Народні прикмети:

Радуга ввечері - на хорошу погоду.

Якщо дощ після полудня почався, то буде він лити весь день.

Багряний захід - до вітру або бурі.

Вночі гроза - днем буде хороша погода.

При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) - до ясного і теплого дня.

Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.

Часті зірниці - до багатого врожаю.

На поверхні землі з'явилися дощові черв'яки - до опадів.

Вранці трава суха - до вечора піде дощ.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.