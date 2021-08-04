Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати, тепер рішення за політиками

Європейський союз схвалив українські COVID-сертифікати у додатку "Дія". Щоправда, мова лише про технічну сторону і зараз очікується їх політичне визнання.

Про це у середу, 4 серпня, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб на власній сторінці у Facebook.

За його словами, українські сертифікати оцінили на відповідність технічної реалізації цифрових сертифікатів вимогам Євросоюзу. У Мінцифри наголошують, що ця перевірка - вирішальний етап взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей.

Заступник міністра цифрової трансформації додав, що найважче було реалізувати кваліфікований електронний підпис та офлайн/онлайн верифікацію документів.

Останній крок до остаточного визнання українських COVID-сертифікатів у ЄС - політична частина, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.

Раніше "Телеграф" писав, в які країни можуть безперешкодно в'їжджати українці, які мають сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Також повідомлялося, що у Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати.