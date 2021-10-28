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Гороскоп на 28 жовтня: Стрільцям варто остерігатися маніпуляторів, а Овнам — уникати ревнощів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 28 жовтня 2021 року
Гороскоп на 28 жовтня 2021 року

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила можуть спровокувати зростання ревнощів. Намагайтеся уникати цього почуття сьогодні та не обмежуйте свободу близьких людей. Увечері корисно зайнятися шопінгом, побути на самоті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Потрібно навчитися говорити "ні". Проявіть сьогодні більше самостійності, не просячи нікого про допомогу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього четверга потрібно робити все обережно, без поспіху та метушні. Астрологи рекомендують не ризикувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні варто відсунути любовну сферу на другий план та сфокусуватися на роботі та справах. Можна зайнятися шопінгом, перетворити свою зовнішність.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Продуктивний день для будь-яких професій. Ідеальний час для спілкування із близькими людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Використовуйте сьогодні надані можливості максимально. Якщо не повертати зі шляху, за один день можна піти далеко вперед.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Головна якість на сьогодні — холоднокровність. Направте свою енергію в робоче русло: це дозволить зрушити справу з мертвої точки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей четвер — найкращий день для того, щоб розтопити лід і досягти порозуміння з оточуючими людьми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні варто остерігатися взаємодії з маніпуляторами. Можливі кардинальні зміни у сфері кохання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Тримайте свій будинок та робоче місце в повному порядку. Не варто цього дня розповідати комусь про свої плани. Тримайте свої таємниці у секреті.

Водолій (2 0 січня — 19 лютого)

Є можливість отримати цікаву ділову пропозицію. У другій половині дня можна зайнятися онлайн-покупками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні необхідно зайнятися вирішенням особистих проблем. Це хороший день для пошуку нового хобі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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