Гороскоп на 28 жовтня: Стрільцям варто остерігатися маніпуляторів, а Овнам — уникати ревнощів
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Астрологічний прогноз цього четверга
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Нічні світила можуть спровокувати зростання ревнощів. Намагайтеся уникати цього почуття сьогодні та не обмежуйте свободу близьких людей. Увечері корисно зайнятися шопінгом, побути на самоті.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Потрібно навчитися говорити "ні". Проявіть сьогодні більше самостійності, не просячи нікого про допомогу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цього четверга потрібно робити все обережно, без поспіху та метушні. Астрологи рекомендують не ризикувати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні варто відсунути любовну сферу на другий план та сфокусуватися на роботі та справах. Можна зайнятися шопінгом, перетворити свою зовнішність.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Продуктивний день для будь-яких професій. Ідеальний час для спілкування із близькими людьми.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Використовуйте сьогодні надані можливості максимально. Якщо не повертати зі шляху, за один день можна піти далеко вперед.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Головна якість на сьогодні — холоднокровність. Направте свою енергію в робоче русло: це дозволить зрушити справу з мертвої точки.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Цей четвер — найкращий день для того, щоб розтопити лід і досягти порозуміння з оточуючими людьми.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні варто остерігатися взаємодії з маніпуляторами. Можливі кардинальні зміни у сфері кохання.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Тримайте свій будинок та робоче місце в повному порядку. Не варто цього дня розповідати комусь про свої плани. Тримайте свої таємниці у секреті.
Водолій (2 0 січня — 19 лютого)
Є можливість отримати цікаву ділову пропозицію. У другій половині дня можна зайнятися онлайн-покупками.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні необхідно зайнятися вирішенням особистих проблем. Це хороший день для пошуку нового хобі.
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