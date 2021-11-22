Гороскоп на 22 листопада: Близнюкам важливо не піддаватися на провокації, а Терезів чекає серйозна розмова
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Зірки радять придивитися до свого оточення. Не вірте гарним обіцянкам.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Забудьте про побутові проблеми, відкладіть прибирання та насолоджуйтеся відпочинком.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Намагайтеся не брати участі у службових розбираннях і не піддавайтеся на провокації колег.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не плануйте багато справ і для початку розберіться з проблемами, що накопичилися.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Але сьогодні вам доведеться спілкуватися з не дуже приємними людьми, тому намагайтеся стримувати емоції.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Будьте обережні і не виливайте душі в компанії нових знайомих. В ідеалі присвятіть день творчої діяльності.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День буде багатим на приємні сюрпризи. Але також готуйтеся до того, що на вас чекає серйозна розмова з вашою коханою людиною.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Будьте обережні, і не діліться планами з малознайомими людьми – сьогодні ви можете потрапити до непростої ситуації.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ви зможете покращити ситуацію у сфері фінансів. Вечірня доба ідеальна для зустрічі гостей.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Утримайтеся від з’ясування стосунків із колегами — стримуйте емоції і не звертайте уваги на критику.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Але шукайте пригоди і хоча б іноді радьтеся з інтуїцією. Вечір присвятіть спілкуванню з дітьми.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні ідеальний для занять спортом. Якщо соромитеся оздоровлюватись на самоті, запросіть у свою компанію друзів.
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