Гороскоп на 22 листопада: Близнюкам важливо не піддаватися на провокації, а Терезів чекає серйозна розмова

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зірки радять придивитися до свого оточення. Не вірте гарним обіцянкам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Забудьте про побутові проблеми, відкладіть прибирання та насолоджуйтеся відпочинком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся не брати участі у службових розбираннях і не піддавайтеся на провокації колег.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не плануйте багато справ і для початку розберіться з проблемами, що накопичилися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Але сьогодні вам доведеться спілкуватися з не дуже приємними людьми, тому намагайтеся стримувати емоції.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Будьте обережні і не виливайте душі в компанії нових знайомих. В ідеалі присвятіть день творчої діяльності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде багатим на приємні сюрпризи. Але також готуйтеся до того, що на вас чекає серйозна розмова з вашою коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будьте обережні, і не діліться планами з малознайомими людьми – сьогодні ви можете потрапити до непростої ситуації.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви зможете покращити ситуацію у сфері фінансів. Вечірня доба ідеальна для зустрічі гостей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Утримайтеся від з’ясування стосунків із колегами — стримуйте емоції і не звертайте уваги на критику.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Але шукайте пригоди і хоча б іноді радьтеся з інтуїцією. Вечір присвятіть спілкуванню з дітьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ідеальний для занять спортом. Якщо соромитеся оздоровлюватись на самоті, запросіть у свою компанію друзів.