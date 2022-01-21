Гороскоп на 21 січня: Близнюкам потрібно добре відпочити, а Козерогам не варто займатися самолікуванням

Астрологічний прогноз на цю п’ятницю

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні багато залежатиме від нашого емоційного стану. Зірки радять не пасувати перед труднощами та частіше посміхатися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас чекає добрий і позитивний день. Сьогодні ви легко реалізуєте плани і зможете звільнити час для відпочинку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам настав час відпочити, кудись з’їздити і ґрунтовно виспатися. І не треба одразу після відпочинку братися за щось нове.

Рак (22 червня — 22 липня)

Намагайтеся не нервувати через зірвані плани і вчіться підлаштовуватися під обставини. Можливо, вам доведеться порушити обіцянки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Чудовий день для розв'язання юридичних та фінансових питань.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви зможете знайти нових союзників. Але не поспішайте викладати всі карти і зберіть якомога більше інформації про партнерів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на вас чекає непростий день — то складнощі у сфері фінансів, то проблеми на особистому фронті. Але не засмучуйтесь, будьте активнішими і не звертайте уваги на негаразди.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні хороший для спілкування з колегами. Тільки не вірте пліткам і тримайтеся якомога далі від надто балакучих співробітників.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Найкраще проведіть цей день далеко від шуму та суєти – заміська подорож допоможе відновити душевну гармонію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо щось турбує у плані здоров’я, зверніться до лікаря. Особливо якщо спостерігаються болі в спині або здавленість у серці. Самолікування виключіть.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте терпимішими до недоліків і слабкостей інших людей і намагайтеся не наголошувати на помилках друзів та родичів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у вас з’явиться можливість випередити конкурентів. Головне, не ділитися розумними думками та не повідомляти про свої плани колегам та діловим партнерам.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!