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Гороскоп на 12 червня: Ракам не можна лізти на рожен, а Козерогам — вплутуватися в суперечки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 12 червня 2022 року
Гороскоп на 12 червня 2022 року

Цього дня не можна конфліктувати та відволікатися на другорядні речі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Усі справи сьогодні краще розпланувати. Не можна відволікатися на сторонні речі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям, перш ніж щось зробити чи сказати, варто подумати про те, як це може вплинути на оточуючих. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для відпочинку з коханими людьми. Самотнім Близнюкам варто спробувати своє щастя у соціальних мережах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам не можна лізти на рожен. Необачливість призведе до великих проблем.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам треба йти на компроміси. Намагайтеся ні з ким цієї неділі не конфліктувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зміни Дівам сьогодні не обіцяють нічого позитивного. Робіть все за своїм розкладом і не відволікайтеся на другорядні справи. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перевантажуватись сьогодні заборонено. Терези можуть отримати вигідну пропозицію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Везтиме людям, чия робота пов’язана з гуманітарною діяльністю. Очікується приплив творчості та натхнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні не доведеться шукати приводу до застосування своєї енергії. Удача допоможе досягти успіху в житті. У червні Стрільці отримають від нічних світил подарунок у вигляді романтичної зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Уникайте гарячих суперечок, інтриг. Краще зосередьтеся на своїх справах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям варто оновити гардероб, обравши щось яскраве. У такий спосіб самотні Водолії зможуть успішно привернути увагу протилежної статі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте егоїстичних людей. Можна нарватися на великий скандал, якщо не стежитимете за своїми словами.