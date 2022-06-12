Гороскоп на 12 червня: Ракам не можна лізти на рожен, а Козерогам — вплутуватися в суперечки

Цього дня не можна конфліктувати та відволікатися на другорядні речі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Усі справи сьогодні краще розпланувати. Не можна відволікатися на сторонні речі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям, перш ніж щось зробити чи сказати, варто подумати про те, як це може вплинути на оточуючих. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для відпочинку з коханими людьми. Самотнім Близнюкам варто спробувати своє щастя у соціальних мережах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам не можна лізти на рожен. Необачливість призведе до великих проблем.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам треба йти на компроміси. Намагайтеся ні з ким цієї неділі не конфліктувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зміни Дівам сьогодні не обіцяють нічого позитивного. Робіть все за своїм розкладом і не відволікайтеся на другорядні справи. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перевантажуватись сьогодні заборонено. Терези можуть отримати вигідну пропозицію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Везтиме людям, чия робота пов’язана з гуманітарною діяльністю. Очікується приплив творчості та натхнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні не доведеться шукати приводу до застосування своєї енергії. Удача допоможе досягти успіху в житті. У червні Стрільці отримають від нічних світил подарунок у вигляді романтичної зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Уникайте гарячих суперечок, інтриг. Краще зосередьтеся на своїх справах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям варто оновити гардероб, обравши щось яскраве. У такий спосіб самотні Водолії зможуть успішно привернути увагу протилежної статі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте егоїстичних людей. Можна нарватися на великий скандал, якщо не стежитимете за своїми словами.