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"Донбас повернеться": астролог розповів, чим закінчиться війна в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Коли настане мир в Україні Новина оновлена 16 червня 2022, 12:40
Коли настане мир в Україні

Влад Росс упевнений, що Україна поверне окуповані території

Відомий астролог Влад Росс, який раніше передбачив смерть президента росії володимира путіна, зробив обнадійливий прогноз для України.

У коментарі "Главреду" експерт розповів, що у повномасштабній війні з росією перемога безперечно буде за Україною. Також астролог упевнений у тому, що наша держава поверне назад окуповані російською федерацією Крим та Донбас.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Влада Росса, Україна зможе вести переговори з росією вже з позиції сили після "палацового перевороту", що відбудеться у сусідній країні у липні-серпні. Повністю постріли припиняться, і окупанти почнуть залишати територію України лише наприкінці цього року. У листопаді бої зупиняться, конфлікт буде заморожений, а потім взагалі врегульований.

"Війна закінчиться повною перемогою України – звільненням і Донбасу, і Криму. Донбас буде звільнений точно й одразу. А щодо питання деокупації Криму Україна піде на переговори, і вже інший політик, не Путін, поверне їй Крим мирним шляхом. Ми, таким чином, дамо можливість росіянам, що понаїхали на півострів за останні роки з Росії, в тому числі з Сибіру, спокійно забратися геть", — говорить Росс.

Крім того, астролог прогнозує, що Україна зможе знищити весь Чорноморський флот, а також Кримський міст.

"І Крим не буде російським. Україна несподівано для всіх увійде до Криму. Щоправда, після цього почнеться протистояння, і Путін не на жарт стане погрожувати ядерною зброєю. Але одразу ж його можуть повалити", — каже Росс.

Раніше відомий український екстрасенс та астролог Макс Гордєєв назвав можливу дату смерті президента росії. Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре путін.

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#Україна #Війна #Астрологія #Влад Росс