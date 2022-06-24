Гороскоп на 24 червня: Скорпіонам не можна байдикувати, а Терезам — шукати сенс у тому, що відбувається

Ідеальний день для духовних практик та вирішення старих проблем

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся сьогодні закріпити нові корисні звички. Хороший день для навчання, здобуття нових знань.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям можна сміливо братися за справи, що відкладалися у минулому. Будьте уважні до дрібниць. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє успіх у справах. Не варто сьогодні "розпорошувати" свої сили на дрібниці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Будьте обережні з прийняттям рішень, інакше можна залишитися біля розбитого корита.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні не варто братися за все одразу. Будьте чуйними.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для відпочинку та розваг. Сприятливий день для творчих людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не шукайте прихованого сенсу. Ваше життя зараз – це наслідки прийнятих вами рішень. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам не варто квапити події і байдикувати. Намагайтеся бути сьогодні щедрими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день для духовних практик, медитації. Згідно з прогнозами астрологів, Всесвіт цього літа буде на боці Стрільців.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Інтелект та самодисципліна – ваші головні помічники цього дня. Менше розповідайте комусь про свої плани.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не відхиляйтеся від розпорядку дня. Уникайте ризиків та авантюр. Обережність сьогодні на першому місці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть спливти деякі старі помилки. Проблеми не вирішуватимуться самі, тому варто доводити почате до кінця.