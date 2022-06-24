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Гороскоп на 24 червня: Скорпіонам не можна байдикувати, а Терезам — шукати сенс у тому, що відбувається

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 24 червня 2022 року
Гороскоп на 24 червня 2022 року

Ідеальний день для духовних практик та вирішення старих проблем

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся сьогодні закріпити нові корисні звички. Хороший день для навчання, здобуття нових знань.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям можна сміливо братися за справи, що відкладалися у минулому. Будьте уважні до дрібниць. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє успіх у справах. Не варто сьогодні "розпорошувати" свої сили на дрібниці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Будьте обережні з прийняттям рішень, інакше можна залишитися біля розбитого корита.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні не варто братися за все одразу. Будьте чуйними.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для відпочинку та розваг. Сприятливий день для творчих людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не шукайте прихованого сенсу. Ваше життя зараз – це наслідки прийнятих вами рішень. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам не варто квапити події і байдикувати. Намагайтеся бути сьогодні щедрими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день для духовних практик, медитації. Згідно з прогнозами астрологів, Всесвіт цього літа буде на боці Стрільців.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Інтелект та самодисципліна – ваші головні помічники цього дня. Менше розповідайте комусь про свої плани.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не відхиляйтеся від розпорядку дня. Уникайте ризиків та авантюр. Обережність сьогодні на першому місці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть спливти деякі старі помилки. Проблеми не вирішуватимуться самі, тому варто доводити почате до кінця.

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