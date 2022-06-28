Молодий місяць змінить хід війни в Україні: астролог обнадіяла прогнозом

За словами астролога, доленосні події можуть чекати не лише на нашу країну, а й на державу-агресора

У середу, 29 червня, о 5.53 відбудеться молодик. Ця важлива космічна подія може вплинути на те, що відбувається в Україні, де вже в серпні можлива зміна вектора війни на кращий для нас бік.

Як повідомляє "Телеграф", про це заявила астролог Олександра Іванишина на своїй сторінці у Facebook. За її словами, майбутній молодик у знаку Рака – рідкісне та жорстке астрологічне явище.

Липень, згідно з прогнозом, дасть новий імпульс на захист батьківщини та очищення своїх територій. Причому події в Україні можуть бути жорсткими, болючими, з елементами несподіванки та доленосними. Все таємне, пов’язане із зрадою батьківщини, у липні стане явним.

За словами астролога, наступний місяць буде виключно важливим періодом у долі не лише України, а й світу загалом. Зміни можливі навіть у країні-агресорі.

"У липні в країні-агресорі також можуть посилитися випробування, початися якісь перетворення, очищення інформаційного поля від націоналістичних ідей великодержавного шовінізму та псевдопатріотизму, — йдеться в прогнозі Іванишиної. — Багато хто зазнає дуже сильного покарання за свою націоналістичну великодержавну агресивну ідеологію. Та можливо, у багатьох відбудеться переосмислення, навіть на рівні не просто індивідуальної, а й колективної свідомості".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Росс спрогнозував долю лукашенка та назвав можливу дату повалення білоруського диктатора.