Гороскоп на 30 червня: Левам варто зайнятися своїм здоров’ям, а Терезам — приділити час сім’ї

Сьогодні не варто експериментувати, як би цього не хотілося.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни метатимуться між роботою та будинком. Проблеми в особистому житті не даватимуть спокою і на роботі. Однак енергії та сил представникам цього знаку Зодіаку вистачить настільки, що вони зможуть розв'язати всі свої проблеми. Однак увечері краще відпочити. Додамо, що у липні Овнам буде важко брати під контроль свої емоції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні доведеться виправляти помилки минулого, що негативно позначиться на настрої. Однак тільки таким чином у вас з’явиться можливість рухатися далі і не вгамуватися в проблемах остаточно. Щоб його підняти, запросіть подругу або друзів відпочити після роботи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Буде складно визначитися з правильним рішенням, ваші сумніви змусять вас метатися та сумніватися у правильності своїх суджень та висновків. Тому краще сьогодні не підписувати жодних договорів, треба спочатку заспокоїтись і дійти компромісу. Важливо закінчити робочий день на нейтральній ноті

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам не варто експериментувати, як би цього не хотілося. Навантаження на роботі може збільшитися, доведеться активно взятися за справи та витратити багато енергії. Тож готуйтеся до того, що спокійного робочого дня у вас не буде. Вечір краще провести на самоті. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні можна опинитися у непростій ситуації на роботі. Тому важливо виявляти обачність у роботі з документами та утриматися від конфліктів з іншими людьми. Також сьогодні може підбити стан здоров’я. Візит до лікаря краще не відкладати, щоб уникнути наслідків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні, щоб уникнути проблем у відносинах з коханою людиною, краще відкласти всі побутові та робочі питання, та присвятіть вечір романтиці. Що менше народу біля вас буде, то краще. Хороший фільм буде доречним. Разом ви можете будувати сміливі плани і навіть зважитися на експерименти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У цей день у Терезів буде багато роботи. Сьогодні можуть намітитися важливі угоди та зустрічі. Буде краще, якщо ви в цей час матимете чіткий план, як треба діяти. Якщо вистачить сил, то бажано приділіть увечері увагу своєму партнерові, адже через роботу він вас практично не бачить.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний час, щоб вирушити в дорогу. Якщо цього не планується, то віддайте перевагу навчанню. Добре займатись юридичними справами, презентаціями, рекламою. Вас можуть захопити нові ідеї, тому шукайте тих, хто підтримає вас у цей час і зможе дати вам кілька слушних порад.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настрій сьогодні може бути мінливим, багато вас дратуватиме і нервуватиме, тому краще поки не розпочинати нові справи, а розібратися з поточними завданнями. Вдалий день для покупок і виконання ваших бажань: обов’язково побалуйте себе дуже приємним. Зазначимо, що у липні у Стрільців з’явиться шанс вдало провернути великі покупки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Успіх буде на вашому боці цього дня, тому таким шансом необхідно скористатися. Складіть чіткий план своїх дій уперед. Якщо ввечері залишаться сили, то займіться спортом чи допоможіть своїм рідним із домашніми справами. Також вдалими будуть різні подорожі. До речі, у Козерогів у липні розпочнеться біла смуга в особистому житті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гроші сьогодні буквально спливатимуть у вас із рук, тому будьте уважні при відвідуванні магазину і не купуйте різну нісенітницю. Будьте готові до того, що вам доведеться багато працювати з документами. Це може бути звичайна щоденна робота, тільки сьогодні її буде більше, ніж зазвичай.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відмінний день для творчої роботи, якщо вона пов’язана з літературою, копірайтом, журналістикою. Та й у принципі у Риб сьогодні сприятливий день для завершення справ, розпочатих раніше. Також не варто відкладати консультацію з лікарем, якщо вас щось турбує.