Обстрілів поменшає: астролог назвала поворотну дату війни в Україні

За словами астролога, незабаром заважатимуть росії знищувати людей і міста будуть навіть зірки

Становище зірок і планет говорить про те, що на початку липня можливе зниження бойових дій на українських теренах. Крім того, низка космічних подій вплине на війну в Україні, а на країну-агресор чекають хворобливі метаморфози всередині російських владних сил.

Як повідомляє "Телеграф", прогноз на найближчий час для України озвучила астролог Марина Скаді (Марина Соколова) у коментарі ТСН. За її словами, поки що вплив на бойові події в нашій країні надає планета війни Марс, але незабаром він втратить цю можливість і становище небесних тіл для росії складатиметься гіршим образом.

Так, Скаді прогнозує, що в найближчі кілька днів є ймовірність ще більш істеричних витівок російської армії. Але незабаром ситуація всередині самої росії зміниться. За словами астролога, там боротимуться за владу, що заважатиме самому агресору.

"В результаті запуститься процес самознищення, взаємна ненависть, злість і страх затьмарять розум. росія вторглася в нашу країну, але саме це і стане причиною її падіння", — каже Скаді.

Важлива космічна подія очікується 5 липня, у вівторок, коли Марс перейде в знак Тельця. Ще вночі з 4-го на 5 липня буде неспокійно: можливі як військові загострення, так і природні катаклізми – і не тільки в Україні.

Проте вже після 5 липня, пояснює астролог, енергія Марса втратить той вплив, який мав на ситуацію з війною в Україні останнім часом. За словами Скаді, в Україні стане спокійніше, а російські військові менше обстрілюватимуть наші території.

Загалом, йдеться у прогнозі, на російську армію очікують великі проблеми: "ресурс закінчиться і буде потрібен перепочинок". Тоді як Україні астролог прогнозує збільшення постачання потрібного озброєння, а це допоможе впоратися з окупантом і повернути під контроль захоплені території нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Ольга Медвецька озвучила прогноз щодо війни та не покладає великих надій на вступ України до різних міжнародних організацій. І цьому, за її словами, є пояснення.