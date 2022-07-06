Загроза з Білорусі: таролог спрогнозувала, чи може повторитись 24 лютого

Таролог назвала міста України, які в липні опиняться в небезпеці

У липні на Україну чекає низка несподіваних подій, але продовжиться надходження необхідного озброєння від партнерів із Заходу. Водночас зберігається загроза повномасштабного нападу Білорусі, але повторення ситуації, як це було 24 лютого, чекати не варто.

Як передає "Телеграф", про це говорить у прогнозі щодо подій в Україні на липень 2022 року таролог Ганна Джалтир на своїй сторінці в Instagram. За її словами, деякі дії цього місяця відбуватимуться з прискоренням і українці не встигатимуть стежити за тим, що відбувається. При цьому таролог запевнила, що українські захисники даватимуть гідну відсіч ворогові.

Як зазначає таролог, зберігатиметься напружена обстановка в країні, можливі обстріли міст та інфраструктурних об’єктів, а також залякування людей. З особливою інтенсивністю ворог діятиме, за її словами, у напрямку прикордонних міст.

"Сильну увагу буде приділено півдні нашої країни (Одеса, Миколаїв, Херсон). Атаки з повітря не виключено", — йдеться у прогнозі.

Джалтир висловлюється і щодо Білорусі, яка, як вона вважає, стоїть перед вибором. За словами таролога, ворог під виглядом білорусів може спробувати знову зайти на північну та західну частину України. Вона впевнена, що сил для цього немає, але ворог дуже підступний.

"Такого повторення, як було 24 лютого, не повинно бути. Але жителям областей, які знаходяться поряд з Білоруссю, потрібно також готуватися самостійно, наприклад, вміти застосовувати зброю", — повідомила Джалтир.

Вона закликала не піддаватися на провокації та не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог назвала дату визволення Херсона. За її словами, територію буде звільнено далеко не в перших рядах і потрібно запастися терпінням.