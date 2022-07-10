Гороскоп на 10 липня: Левів чекає насичений день, а Стрільцям варто прислухатися до своєї інтуїції

Сьогодні краще прислухатися до власних здорових думок та інтуїції.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для ділової активності та початку нових справ. У цей час нічого не завадить діяти рішуче і вміло розпоряджатися можливостями, що представилися. Однак слід розумно підійти до вирішення поточних завдань і не ставитись до справ легковажно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Найкраще цього дня зосередити свою увагу на поточних питаннях та постаратися розібратися у них. У вас з’явиться шанс досягти успіху, якщо ви в потрібний момент не проґавите ініціативу зі своїх рук. Існуватиме ризик незначних втрат, але у вас вийде спритно їх уникнути або мінімізувати. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не слід боятися сміливих рішень та планів, а сприятливий збіг обставин дозволить не відмовитися від своїх переконань. Ви відчуєте приплив сил, і бажання діяти, багато буде по плечу, ви зумієте досягти успіху у важливій справі. У цей час не виключено кар’єрне зростання та покращення матеріального становища.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день, протягом якого можна планувати важливі та корисні зустрічі. Багато чого в цей час складатимуться дуже вдало для вас, надійдуть приємні новини, досягти успіху в будь-якій справі буде досить просто. Не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі та прагнете досягти небувалих висот. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки обіцяють представникам цього знака насичений різними подіями день, тому постарайтеся скористатися з усіх його можливостей. Також не варто шкодувати сьогодні грошей, витрачених на себе, розважайтеся і живіть собі на втіху. Вам зараз необхідні позитивні емоції, а позитивний настрій додасть оптимізму.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні плануйте важливі справи та будуйте плани на перспективу. Однак не займайтеся марною тратою грошей, інакше несподівані проблеми можуть сильно зіпсувати вам життя. Також сьогодні вам не завадить обережність. Необдумані вчинки дадуть лише додаткові проблеми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терезам нема про що турбуватися, день буде сприятливий, вдасться досягти успіху і проявити себе. Вдалий збіг обставин дозволить мінімізувати втрати та успішно впоратися з поточними питаннями. Є шанс, що ваші плани можуть почати втілюватись у життя. Можна налаштовувати нові контакти та зв’язки. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не найвдаліший день чекає на представників цього знаку, гороскоп не обіцяє блага і удачу Скорпіонам. Попри це, ви відчуєте приплив сил та енергії, але краще контролювати ситуацію та не пускати всі справи на самоплив. Займайтеся поточними домашніми справами, нічого не відкладаючи на безвік.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У цей час слід прислухатися до своєї інтуїції та відмовитися від прийняття поспішних рішень. Є спокуса піддатися на сумнівну пропозицію, яка загрожуватиме суттєвими втратами. Тому краще не укладати домовленостей та побоюватися дій недоброзичливців.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні краще не сперечатися з оточуючими, адже конфлікти нічого не вирішать, а ще більше погіршать проблеми. Краще змиритися з ситуацією і все залишити поки що є. Сьогодні краще відмовитись від бажання приймати важливі рішення, інакше є ризик багато втратити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Відмінний час для рішучих дій. У будь-якій справі прислухайтеся до інтуїції, однак у спілкуванні з близькими несподівано може назріти конфлікт. Увечері постарайтеся не завантажувати себе зайве, знайдіть час для повноцінного відпочинку. Однак перед цим обов’язково струсіть усі домашні проблеми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає насичений день, важливо не упустити сприятливі можливості і скористатися перспективами, що відкрилися перед вами. Прагніть завершити раніше розпочаті справи, поки вони не перетворилися на проблему. Будьте пильні у фінансовому плані та відмовтеся від непотрібних витрат.