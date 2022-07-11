"Чорна смуга" для України: астролог попередила про загострення у війні

Астролог назвала переломну дату під час російсько-української війни

Становище зірок і планет говорить про те, що за тиждень після повні в липні для України може розпочатися досить складний період у війні. Разом з тим, ці випробування означатимуть перелом у бойових діях на території нашої держави і зміцнять наші сили та єднання.

Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі на липень для України астролога Наталії Мун в Instagram. За її словами, липень та ще серпень важкі, але в кожному місяці є нюанси.

Як пише астролог, найгірше і найбільш провокаційне для України розпочнеться з другої половини місяця, така собі "чорна смуга", обумовлена впливом "Чорного Місяця" (Місяця) з 15 липня і по 2 серпня. З 20 липня, йдеться у прогнозі, настане ще більш вирішальний, і, ймовірно, важкий етап для нашої країни, але він стане переломним. Пік астролог прогнозує на початку серпня. За її словами, цей період може ще більше об’єднати Україну і вивести наш народ на більш загартований рівень мужності та сили.

Астролог додає, що молодик "включить нові емоції", а те, що він пройде в знаку Рак, нагадує — обставини хоч і важкі, але змінюватимуться і в результаті принесуть позитивні події.

Також астролог закликала людей прислухатися до своєї інтуїції і робити все, що від вас залежить.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи Олексій та Ганна Суханови попередили про переломний момент, який змінить ситуацію з війною в Україні. За їхніми словами, деякі важливі події можуть відбутися вже у липні.