Відомий екстрасенс розповів, коли Україна поверне всі окуповані території

Гордєєв упевнений, що всі території будуть повернуті.

Багато астрологів прогнозують, що вже в серпні російські загарбники почнуть йти з української території, з чим також погоджується і відомий український екстрасенс Макс Гордєєв. Він упевнений, що війна незабаром закінчиться, і Україна поверне під свій контроль усі окуповані території та навіть Крим.

Щобільше, Гордєєв зазначає, що ЗСУ так "захопляться", що цілком можуть повернути і Білгород. Про це екстрасенс розповів у інтерв’ю "УНІАН". Також він назвав, як і коли Україна поверне свої міста.

"Я впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території. І якщо міста ми повернемо раніше, то півострів Крим – до 10 років. У нас є сили його забрати раніше, але питання знову ж таки в людях. Така сама ситуація з Донецьком та Луганськом " — Зазначає Гордєєв.

Крім цього, екстрасенс додав, що першим з окупації вийде Херсон, а Одесі, Миколаєву та Києву непокоїться не потрібно, адже вони "звільнені" росіянами не будуть. Складніше буде звільнити Мелітополь, але і це ЗСУ вдасться.

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив свій прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.