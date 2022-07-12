"Буде найзапекліше": астролог передрікла важкий період у війні з росією

Астролог заявила, що наближається найруйнівніший період війни в Україні

Положення небесних тіл вказує на те, що незабаром в Україні розпочнеться найважчий етап у війні з росією. Станеться це вже після найближчої повні в липні.

Як передає "Телеграф", прогноз щодо війни в Україні озвучила астролог Ольга Медвецька в Instagram. За її словами, найзапекліший період боїв може розпочатися вже цього місяця.

Так, астролог пише, що наприкінці тижня буде точна опозиція від Сонця до Плутона. За її словами, це означає підготовку до розгортання подій нового ескалаційного періоду.

"Різниця буде в тому, що Україна поступово набирає сили і тепер перевага буде вже на нашому боці, тому що планета сили та войовничості Марс тепер у знаку, що допомагає Україні – у Тельці", – йдеться в астропрогнозі Медвецької.

Водночас астролог наголошує: найгарячіший етап війни ще попереду. Тоді як найближчі два тижні лише плавно підводитимуть до нього.

"Коли буде найзапекліше? Я вже говорила і нагадую — останній тиждень липня і перша половина серпня", — заявила Медвецька.

Також астролог повідомила, що в найближчі сім днів може бути розвінчено глобальні обмани, але водночас — нова масштабна брехня. Крім того, у прогнозі попереджається про зрив домовленостей та дискомунікацію на глобальному рівні. До того ж, пише астролог, емоційне навантаження в ці дні провокує повний Місяць.

Нагадаємо, найближча повня очікується 13 липня. Астрологи повідомили, що ця важлива космічна подія кардинально змінить життя деяких знаків Зодіаку.