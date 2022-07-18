Напружений етап у війні з росією: астролог назвала дату, коли ситуація може змінитися

За словами астролога, попереду на українців чекає важкий етап

Астролог Катерина Веркеєва попередила про тяжкий період для України найближчим часом, про що, до речі, говорила і її колега в астропрогнозі щодо російсько-української війни напередодні. За словами астролога, змінитися ситуація може лише в серпні, вже після майбутньої важливої космічної події – молодика.

Такий прогноз для України на найближче майбутнє астролог озвучила у Instagram. Веркеєва пише, що основні події місяця відбуватимуться за зачиненими дверима і більшість із них залишаться для нас невідомими.

Велика увага, за її словами, буде зосереджена на питаннях фінансів та ресурсів. Навіть якщо допомога від партнерів не буде достатньо видимою, ми її отримаємо, запевнила астролог. Веркеєва повідомляє, що очікуються виплати для населення, гроші на дітей та підтримка бізнесу.

Також у прогнозі йдеться про загострення ситуації.

"Що стосується найболючішого питання (я про військові дії), то активність суттєво збільшиться, ймовірні суттєві втрати з боку наших неадекватних сусідів. У цьому питанні багато залежить від часу народження нашої країни (який ми не знаємо точно), але сподіватимемося на наступальні дії", — повідомила астролог.

Вона додала, що йдеться про дуже напружений період, тому не варто ігнорувати сирени та бувати у місцях великого скупчення людей. Особливу увагу, за її словами, привертатимуть фінансові, дитячі та освітні установи.

Також Веркеєва нагадала, що молодик 28 липня може принести чергову спробу переговорів. За її словами, на Україну, ймовірно, чинитимуть тиск, можливі маніпуляції та навіть загрози.

"Результат ми зможемо побачити (якщо нам покажуть його, звичайно) поблизу повного Місяця 12 серпня", — заявила астролог.

Найбільш кризовими днями місяця вона називає 20-22, 25-27, 28 та 30 липня, а також 1-4, 6-8 і 12 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що таролог висловилася про долю України та озвучила прогноз на осінь. За її словами, наша країна однозначно вийде переможцем із війни.